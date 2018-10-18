Повідомлення в Facebook можуть вказувати на депресію

Вчені помітили, що люди з підкошеним психічним здоров’ям частіше інших вживають певні слова.

Профіль у Facebook може розповісти про людей більше, ніж про те, де вони відпочивали, з ким зустрічаються і де працюють. Нове дослідження виявило, що за допомогою постів у соціальній мережі можна виявити, чи не хворіє часом користувач на деперсію.

Про це пише Der Spiegel, додаючи, що вчені з Пенсільванського університету проаналізували дані 683 пацієнтів, які звернулися по медичну допомогу. За їхньою згодою, були також оцінені понад 50 тисяч їхніх постів у Facebook.

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Дослідження виявило, що у 114 із 683 його учасників було діагностовано депресію. При цьому, такі люди частіше використовували у своїх постах слова «я» і «мене». На думку вчених, це говорить про те, що ці люди були сильно сконцентровані на собі. Крім того, у їхніх повідомленнях часто описувалися речі, які теж вказували на симптоми депресивних станів. При цьому використовувалися певні слова, такі як «сльози», «операція», «втома», «хворий», «голова», «біль», «сумувати», «самотній» тощо. На думку вчених, це пояснюється тим, що часто депресія супроводжується і фізичними симптомами.