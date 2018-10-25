Учені налякали наслідками стресу: зменшує розмір мозку

Вчені рекомендують регулярно здавати аналізи для визначення рівня кортизолу - гормону стресу.

Стрес у середньому віці може зменшити розмір мозку й погіршити пам'ять.

Такого висновку дійшли вчені з Гарвардського університету, повідомляє MedikForum.

Дослідники зазначили, що стрес у середньому віці призводить до зменшення розміру мозку, від чого сильно страждає пам'ять людини.

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Цей негативний ефект стресу був зафіксований у людей за 40 років, не мали старечого недоумства. З'ясувалося, що патологічні процеси у них в мозку здійснюються під впливом стресового гормону кортизолу. Розумові процеси через стрес також порушувалися.

Вченим вдалося зафіксувати втрату пам'яті та зменшення розміру мозку у людей середнього віку ще до того, як у них проявилися якісь симптоми. Тому дослідники рекомендують висипатися, дотримуватися помірних фізичних навантажень, практикувати техніку релаксації, а також регулярно здавати аналізи для визначення рівня кортизолу.

"У разі необхідності можна приймати ліки для зменшення показників цього гормону", - говорять вчені.

Раніше вчені заявили, що стресом можна заразитися, а зміни в мозку, пов'язані зі стресом, можуть стати причиною багатьох психічних захворювань, в тому числі посттравматичного стресового розладу, депресії й тривожного розладу.