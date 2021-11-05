Їм ввели вакцину Pfizer / BioNTech.

У столиці В'єтнаму, Ханої, помилково проти COVID-19 щепили 18 немовлят віком від двох до шести місяців.

Про це пише The Star.

Дітей щепили в середу, 3 листопада, в поліклініці району Куок Оай. Їм ввели вакцину Pfizer / BioNTech. У четвер про випадок доповіли в Департамент охорони здоров'я Ханоя.

Зараз дітей перевели до лікарні Святого Павла в Ханої для медичного обстеження і лікування. Фахівці кажуть, що стан здоров'я малюків стабільний. У деяких з них лише спостерігався жар, почервоніння і припухлість в місці ін'єкції.

Читайте такожЖінка вбила 5 своїх дітей через фото колишнього: суд виніс вирок "матері смерті"Міністерство охорони здоров'я попросило Управління охорони здоров'я Ханоя з'ясувати причини, що призвели до помилки, і притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США консультанти Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) одноголосно схвалили використання вакцини Pfizer / BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років. Загалом цю вакцину застосовують для людей у віковій групі від 12 до 17 років приблизно у 30 країнах.

В Україні МОЗ своїм наказом від 17 липня затвердило рекомендації щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Потім Міністерство охорони здоров'я розширило можливості для вакцинації дітей віком від 12 років, а саме - незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова