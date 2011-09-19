Часник лікує діабет

Японські учені з`ясували, що часник може допомогти справитися з діабетом першого і другого типів. Випробування на мишах показали зниження рівня глюкози в їх крові.

Таким чином, дослідники встановили, що протизапальні властивості часнику можуть стимулювати до нормальної роботи ендокринну систему, а також контролювати гормональний рівень інсуліну в крові. Основними компонентами, присутніми в часнику і здатними подолати ознаки діабету, є сполуки ванадію і аллаксину, пише sunhome.ru.

Раніше вчені вже намагалися в лабораторних умовах визначити вплив часнику на роботу ендокринної системи гризунів, вводячи ліки у вигляді ін`єкцій. Але препарат, розроблений у вигляді пігулок, показав велику ефективність. Тепер дослідники мають намір провести випробування нового препарату на людях.

Також учені відзначили, що при лікуванні діабету щоденними ін`єкціями інсуліну дуже сильно навантажується організм, крім цього можуть виникати побічні ефекти. Ліки ж на основі часнику незаперечно будуть набагато безпечніші, і допоможуть підвищити імунітет людини в цілому.

newsland.ru