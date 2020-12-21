Фахівець вважає, що з часом науковці будуть виявляти все нові й нові штами коронавірусу.

На сьогодні немає жодних доказів того, що наявні вакцини проти коронавірусу можуть бути неефективними проти нового штаму COVID-19, виявленого у Великій Британії.

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Про це в коментарі "Ленте.ру" повідомив професор епідеміології Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Джордж Резерфорд.

Експерт підкреслив, що, за наявними даними, мутація вірусу не позначилася на його вірулентності, тобто здатності викликати хворобу і вбивати організми.

"Всі віруси мутують, тому з часом ми будемо виявляти все нові і нові штами», — заявив Резерфорд.

Вчений зазначив, що поки складно судити, чи спрацюють введені обмеження на авіаперельоти до Великої Британії і заходи, вжиті британським урядом для стримування поширення нового штаму. Водночас він вважає, що чим суворіше локдаун, тим з більшою ймовірністю він дасть результат.

Епідеміолог додав, що поява нового штаму навряд чи збільшить кількість повторних заражень коронавірусом, що саме по собі є дуже рідкісним явищем.

Він також вказав на відсутність доказів того, що мутації впливають на ефективність наявних вакцин.

"Вважаю, що у нас є достатня впевненість в тому, що вакцини будуть працювати і проти цього штаму», — сказав Резерфорд.

Новий вид коронавірусу: що відомо

14 грудня стало відомо, що у Великій Британії виявили нову мутацію коронавірусу. 19 грудня прем'єр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що новий вид коронавірусу може бути заразнішим на 70%.

Велика Британія ввела в Лондоні і в частині Англії жорсткий локдаун (так званий карантин четвертого рівня).

На цьому тлі все більше країн припиняють авіасполучення з Великою Британією. Зокрема Данія закрила повітряний простір для літаків з Великої Британії на 48 годин, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, які подальші заходи потрібні, повідомив глава МОЗ Магнус Хеуніке в Twitter. Польща скасувала польоти літаків з Великої Британії з півночі понеділка, написав прес-секретар польського уряду Петро Мюллер в Twitter. Дата відновлення рейсів не уточнюється. Всього обмеження на авіасполучення з Великою Британією і країнами, де була зареєстрована нова мутація, ввели понад 20 держав.

Україна планує закрити авіасполучення з Великою Британією.

Тим часом, "британський" різновид коронавірусу вже зафіксований в Італії.

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Автор: УНІАН