Саджид Джавід сказав, що вакцинація повинна бути особистим рішенням людини.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід назвав обов'язкову вакцинацію неетичною.

Так він прокоментував слова прем'єр-міністра Бориса Джонсона про заклик до загальнонаціональної дискусії на тему обов'язкової вакцинації, оскільки, на його думку, "використання обмежень для контролю над поширенням коронавірусу не може тривати нескінченно", передає Бі-бі-сі.

При цьому Борис Джонсон також обмовився, що не хоче жити в суспільстві, де людей змушують робити щеплення. "Але якщо виявиться, що тільки вакцини здатні протистояти "Омікрону", тоді настане момент, коли нам доведеться обговорити і такі способи боротьби з цією пандемією", - заявив Борис Джонсон.

Читайте такожCovid-паспорти, маски і робота з дому: Британія запроваджує план " Б " для боротьби з коронавірусом

Саджид Джавід сказав, що вакцинація повинна бути особистим рішенням людини, а змушувати людей робити щеплення, як це відбувається зараз в деяких європейських країнах - неетично.

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу в Європі

В Австрії обов'язкова вакцинація буде введена з лютого 2022 року, в Німеччині обговорюють це питання, а в Греції люди старше 60 років, які відмовилися від щеплення, з січня 2022 будуть піддаватися щомісячному штрафу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен раніше запропонувала розглянути питання про обов'язкову вакцинацію у всіх країнах ЄС.

Міністр охорони здоров'я Британії заявив, що не заперечує проти обов'язкової вакцинації медичного та обслуговуючого персоналу, що працює з людьми з груп високого ризику.

"Але якщо ви запитаєте мене про обов'язкову загальну вакцинацію, на практичному та етичному рівні я просто не думаю, що це спрацює, тому що вакцинація повинна бути особистим рішенням", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла