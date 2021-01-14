Щеплення Ердоган отримав у міській лікарні Анкари.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав першу дозу вакцини CoronaVac від китайського виробника Sinovac.

Про це повідомляє Haberturk.

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Щеплення Ердоган отримав у міській лікарні Анкари й одразу поспішив написати про це на своєму каналі у Telegram. Другу дозу турецький глава отримає за 28 днів.

Напередодні країна схвалила CoronaVac для екстреного введення. Учора вакцину ввели міністру охорони здоров’я й іншим співробітникам МОЗ Туреччини.

Китайська вакцина для українців

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тис.доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу.

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Автор: УНІАН