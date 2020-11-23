Два окремі дослідження показали, що людський імунітет може зберігати пам'ять про COVID-19 від 6 до 8 місяців поспіль.

У більшості людей пам'ять імунної системи про новий коронавірус зберігається щонайменше шість місяців. У світі були зафіксовані рідкісні випадки повторного зараження. Також були повідомлення про скорочення рівнів антитіл після одужання від COVID-19.

Читайте також"Оксфордська" вакцина проти коронавірусу показала ефективність на 70%Все це викликало занепокоєння, що імунітет до вірусу SARS-CoV-2 може зникнути за кілька тижнів після одужання від хвороби, - пише Nature. Шейн Кротті з Інституту імунології La Jolla в Каліфорнії разом з колегами проаналізував маркери імунної реакції в зразках крові 185 людей, у яких були різні симптоми COVID-19. Спостереження за 41 учасником дослідження велося щонайменше 6 місяців.

Команда вчених виявила, що імунна реакція пацієнтів була дуже різною. Але кілька компонентів імунної пам'яті про SARS-CoV-2 зберігалися щонайменше півроку. Серед довготривалих захисників від інфекції - так звані B-клітини. Вони запускають виробництво антитіл, коли коронавірус знову потрапляє в тіло. Також імунну пам'ять зберігають два класи Т-клітин: CD4+ і CD8+. Результати дослідження наразі проходять фахову перевірку (з матеріалами дослідження можна ознайомитись на сайті bioRxiv).

Читайте такожNature: Коронавірус мутував і тепер може робити антитіла слабшимиТим часом, в Австралії вчені з Університету Монаш встановили, що імунітет до коронавірусу може зберігатися до 8 місяців. Як пише сайт 9news.com.au, дослідники збирали і аналізували зразки крові 242 людей, починаючи з четвертого дня після зараження і до 242 дня. Вони виявили, що рівень антитіл проти COVID-19 падав через 20 днів. Однак, B-клітини зберігали "пам'ятають" про інфекцію. І це дозволяє організму виділяти правильні антитіла в разі повторного зараження.

"Ці результати важливі, тому що вони свідчать, що пацієнти після COVID-19 насправді набувають імунітет проти вірусу і хвороби", - сказав професор Університету Монаш Менно ван Зелм, який очолив дослідження. Результати теж наразі очікують фахову оцінку (деталі дослідження можна прочитати на сайті medRxiv).

Підтвердження тривалого збереження імунітету до коронавірусу важливе для розробки вакцин. Адже це означає, що щеплення можуть справді стати ефективним інструментом у приборканні пандемії COVID-19.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань