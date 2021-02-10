Видання підрахувало, скільки часу знадобиться державам, щоб зробити щеплення від коронавірусу 75% населення.

Коли пандемія коронавірусу нарешті закінчиться? Це питання нависає буквально над усім з того моменту, коли COVID-19 охопив весь світ у 2020 році. Відповідь на нього можна дати шляхом оцінки процесу вакцинації.

Про це пише видання Bloomberg, яке створило найбільше базу даних щеплень від коронавірусу, які вже були зроблені у світі на даний час. Всього по світі розійшлися 119 мільйонів доз. Американські вчені, такі як головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, вважають, що потрібно зробити щеплення 70-85% населення, щоб життя повернулося до норми. Відстеження вакцинації від Bloomberg показало, що деякі країни значно швидше досягають прогресу, ніж інші, ставлячи за мету зробити два уколи 75% своїх мешканців.

Читайте такожFinancial Times: Значення вакцин у знищенні COVID-19 перебільшенеІзраїль на даний час став країною з найвищим рівнем вакцинації у світі. Всього через два місяці він досягне мети, зробивши щеплення 75% населення. США ж зроблять це якраз до новорічної ночі 2022 року (хоча Північна Дакота виконає свою роботу на півроку раніше, ніж Техас).

Зважаючи на те, що вакцинація проходить з багатих країнах Заходу швидше, ніж у світі загалом, знадобиться 7 років, щоб позбутися COVID-19. Це якщо темп імунізації буде таким, як зараз.

Bloomberg пояснює, що його калькулятор вакцинації покликаний дати погляд на речі у перспективі. Він використовує поточні середні дані про проведені щеплення. Це означає, що чим більше уколів буде зроблено, тим більше буде зменшуватися цифра, яка означає час, потрібний для вакцинації 75% населення. Розрахунки будуть мінливими, особливо на початку процесу дистрибуції вакцин. А показники можуть бути викривленими тимчасовими затримками і проблемами.

Наприклад, розрахунок для Нью-Йорка ненадовго зріс до 17 місяців через зимові хуртовини, які заважали деяким групам людей зробити щеплення. Тепер, коли негода минулася, показник повернувся до старого показника на рівні 13 місяців. Схожим чином оцінка вакцинації в Канаді погіршилася на 50% через повідомлення про затримки у постачанні вакцин. Через це оцінки говорять, що Канаді знадобиться більше 10 років, щоб зробити щеплення від COVID-19 75% своїх громадян.

Читайте такожУ ВООЗ стурбовані ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусуЦе може послужити тривожним сигналом для політиків і чиновників в сфері охорони здоров'я, але не означає, що канадці приречені на десятиліття соціального дистанціювання. Канада уклала контракти на більшу кількість доз на душу населення, ніж будь-яка інша країна. Тож її оцінки будуть зростати.

Темпи вакцинації, швидше за все, пришвидшаться, коли ще більше препаратів стануть доступними. Деякі найбільші у світі виробники медикаментів з Мексики й Індії лише починають свою роботу. Країни уклали більше 100 угод на покупку більше 8,5 мільярдів доз вакцин, про що свідчать дані Bloomberg. Лише третина країн тільки розпочали кампанії з вакцинації.

Коли можна буде жити без масок і соціального дистанціювання?

Видання The Atlantic визнає, що життя без необхідності носити маску стало величезною мрією. І, принаймні, до кінця 2021 року ця мрія точно не здійсниться. Але повернення до нормального життя буде залежати від двох ключових питань. Одне з них – чи можуть вакциновані люди бути носіями коронавірусу без симптомів. А друге – як швидко більшість зробить щеплення.

Тим часом, у Великій Британії експерти спробували оцінити, коли вакцини почнуть впливати на пандемію COVID-19. Вони допустили, що кількість смертей в королівстві почне помітно скорочуватися вже в кінці лютого. А навесні лікарні повинні відчути полегшення через зменшення притоку тяжко хворих пацієнтів. І показники будуть покращуватися зі збільшенням відсотка вакцинованих британців.

Видання The Economist вважає, що Україна буде серед тих країн, які не зможуть масово вакцинувати своє населення до 2023 року. Тож жити з масками українцям, швидше за все, доведеться ще довго.

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Переклад: Лесь Димань