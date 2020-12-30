Але, за словами головного американського інфекціоніста, ще до встановлення колективного імунітету дія вакцин буде помітною.

Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі підрахував, що приблизно 70-85% громадян повинні зробити щеплення від COVID-19, щоб почалося "різке скорочення" випадків зараження. Якщо стільки людей зроблять щеплення, з'явиться так званий "колективний імунітет", тобто ситуація, коли інфекція не може поширюватися через імунізацію значної частини населення.

Читайте такожThe Guardian: Після мутації COVID-19 не можна просто чекати щепленняЯк пише Newsweek, в США ці 70-85% означають, що потрібно зробити щеплення приблизно 230-279 мільйонам людей. Адже загальна кількість населення в країні становить понад 328 мільйонів. Фаучі пояснив, що без такої масштабної імунізації може початися "хронічний стан поширення інфекції на низькому рівні". А можливості остаточно покінчити з пандемією будуть серйозно підірвані.

Головний інфекціоніст США також пояснив, що скорочення випадків зараження коронавірусом буде помітне ще до того, як 70-85% громадян зроблять щеплення. Ефект стане очевидним ще на 20%.

"Ви побачите скорочення у поширенні інфекції серед громади за довго до досягнення 70-85%. Але повного контролю над пандемією все ще не буде. Гадаю, коли ви вакцинуєте 20%, 25%, 30%, 40%, 50%6 ви будете бачити дедалі більше скорочення нових випадків зараження", - пояснив вчений, який очолює Національний інститут алергії й інфекційних захворювань США.

Він додав, що коли щеплення зроблять 85% громадян, відбудеться "різке скорочення зараження". На питання про те, як довго триватиме пандемія, якщо значна частина людей не захочуть робити щеплення, Фаучі відповів, що такий сценарій "негативно позначиться на нашій здатності стримати й закінчити цю пандемію".

"Якщо значну частину населення не вдасться вакцинувати, а група непокірних не дозволить досягти колективного імунітету, може з'явитися хронічний стан низького рівня зараження", - сказав він.

Читайте такожВеликобританія першою у світі схвалила використання вакцини від COVID-19 компанії AstraZenecaПри цьому, Фаучі додав, що кількість випадків зараження COVID-19 все одно скоротиться через вакцинацію хоч якоїсь частини населення. А це "краще, ніж нічого".

"Але щоб взяти пандемію під контроль, дуже важливо, щоб переважна більшість людей зробила щеплення", - пояснив американський вчений.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Переклад: Лесь Димань