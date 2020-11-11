Мутація здатна пригнічувати активність імунних клітин, які з'являються у людей після одужання від COVID-19.

Поширений варіант нового коронавірусу має потенційну здатність обходити імунітет, який люди набули після зараження. З початку пандемії вчені виявили тисячі вірусних мутацій в геномі зразків SARS-CoV-2, взятих у заражених людей.

Читайте такожCOVID-19 мутує: у Європі з’явився новий небезпечний штам коронавірусуЯк пише Nature, Девід Робертсон з Університету Глазго разом з Гіоргі Снеллом з компанії Vir Biotechnology в Сан-Франциско дослідили мутацію під назвою N439K. Вона була виявлена в білку, який коронавірус використовує, щоб проникати в людські клітини.

Мутація впливає на рецептор-зв'язуючий домен вірусного білка, за допомогою якого SARS-CoV-2 розпізнає людські клітини для зараження. Саме цей домен - головна ціль, яку атакують антитіла проти коронавірусу. Мутацію виявили незалежно щонайменше у 12 країнах.

Під час лабораторних експериментів вчені виявили, що вона може перешкоджати активності нейтралізуючих антитіл, які блокують вірус. Зокрема, йдеться про антитіла, виявлені в крові людей, які одужали від COVID-19. Також мутація здатна пригнічувати деякі штучні моноклональні антитіла, які використовують в потенційних ліках від COVID-19.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань