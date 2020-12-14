ВООЗ намагається з'ясувати, наскільки небезпечний цей видозмінений SARS-CoV-2.

Новий вид коронавірусу, який викликає COVID-19, швидко поширюється у деяких частинах Англії. За словами міністра охорони здоров'я Великої Британії Метта Хенкока, щонайменше 60 різних локальних органів влади зафіксували випадки зараження, пов'язані з новим штамом.

Читайте такожВчені виявляють у коронавірусу ознаки аутоімунних хворобЯк пише BBC, міністр також уточнив, що Лондон вже повідомив про новий різновид коронавірусу ВООЗ. Тим часом, британські вчені теж проводять власне дослідження. За словами Хенкока, поки немає підстав вважати, що новий штам буде викликати більш важку форму COVID-19 чи розроблені досі вакцини на нього не подіють.

"Ми наразі зафіксували більше тисячі випадків зараження цим новим штамом. Здебільшого вони були виявлені в Південній Англії, хоча також є хворі в майже 60 різних регіонах", - сказав британський міністр, виступаючи перед Палатою громад британського парламенту.

Експерт з Університету Бірмінгема професор Алан МакНаллі сказав, що британські лабораторії ідентифікували новий варіант коронавірусу впродовж останніх кількох тижнів.

"Давайте не панікувати. Це не означає, що він більш заразний чи небезпечний. Це лише значить, що варто бути пильним. Великі зусилля зараз розгорнуті, щоб з'ясувати характеристики цього штаму й зрозуміти його загрозу. Важливо зберігати спокій і раціональний погляд на штам вірусу. Оскільки це нормальна еволюція. І ми очікували, що нові варіанти будуть з'являтися з часом"6 - пояснив він.

Читайте такожNature: Імунна система дітей швидко вбиває COVID-19 через "недосвідченість"Тим часом, в ВООЗ, як пише Reuters, повідомили, що знають про виникнення нового штаму коронавірусу у Великій Британії. Однак, поки що немає жодних доказів, що цей видозмінений SARS-CoV-2 поводиться якось інакше.

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Переклад: Лесь Димань