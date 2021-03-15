Всі кажани з потенційно небезпечними для людини видами коронавірусів живуть у невеликому регіоні в Китаї.

Кажани з провінції Юньнань на півдні Китаю виявилися носіями цілої низки коронавірусів, дуже близьких до того, який став причиною пандемії COVID-19.

Вейфень Ші з Шандунського першого медичного університету й Шандунської анкадемії медичних наук в місті Тайань разом з колегами дослідили 302 зразки випорожнень і 109 мазків з рота 342 живих кажанів. Як пише Nature, збір матеріалів тривав з травня 2019 року до листопада 2020-го. Дослідники спіймали й потім відпустили всіх кажанів, які були представниками майже 20 видів. Всі вони жили на території площею приблизно 1100 гектарів.

Читайте такожУ США вже ввели більше 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусуВ зразках вчені виявили 24 геноми коронавірусів. При цьому, 4 з цих вірусів були близькими родичами SARS-CoV-2, який став винуватцем нинішньої пандемії. Один з них був отриманий зі зразків кажана виду Rhinolophus pusillus. Геном знайденого вірусу був на 94,5% однаковим з геномом SARS-CoV-2. Це робить його другим найближчим родичем горезвісного збудника COVID-19.

Найбільше з усіх відомих інфекцій на нього схожий коронавірус під назвою RATG13. Його геном на 96% однаковий з SARS-CoV-2. Цей вірус знайшли в тілі кажана виду Rhinolophus affinis в китайській провінції Юньнань в 2013 році.

Результати дослідження свідчать, що інфекції, генетично схожі на ту, яка викликає COVID-19, продовжують циркулювати серед кажанів. І вони особливо поширені в окремих регіонах.

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Переклад: Лесь Димань