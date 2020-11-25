Виявилося, що не так багато дітей переживають зараження коронавірусом без будь-яких очевидних проявів.

Головний біль, втрата відчуття смаку чи запаху - це симптоми, які найчастіше пов'язують з зараженням коронавірусом серед дітей. Але тепер вчені встановили, що у дві третини юних пацієнтів, чий тест на COVID-19 був позитивним, насправді страждали від симптомів до того, як у них взяли зразки на аналіз.

Читайте такожКількість випадків коронавірусу в світі перевищила 56,2 мільйонаПро це пише Newsweek, додаючи, що в ході дослідження було проаналізовано випадки зараження 2,5 тисяч дітей до 18 років. Вчені виявили, що у найпоширенішими симптомами пацієнтів такого віку були головний біль, втрат нюху і смаку. У двох третин дітей, чиї результати тестів на коронавірус були позитивними, скаржилися на симптоми хвороби COVID-19, коли в них брали зразки.

Це значно вища пропорція, ніж було вказано в попередньому дослідженні, яке провела Служба громадського здоров'я Канади. Тоді дослідники виявили симптоми лише у 26% дитячих випадків зараження. Нова ж робота встановила, що 62% дітей страждали від симптомів до того, як їм зробили тест. При цьому, нове дослідження охоплює також дітей віком від одного місяця.

Доктор Файналі МакАлістер, який виступив одним з авторів нового дослідження, сказав Newsweek, що у більш ніж 40% дітей, чий результат тесту на COVID-19 був позитивним, не мали жодних симптомів. Цікаво, що більшості дітей зробили тести в період з березня до вересня, коли вони не ходили в школу.

Читайте такожЕпідеміологи США розповіли, чи захищає носіння маски при коронавірусіГоловний біль як симптом COVID-19 зафіксували у 16% заражених дітей. Втрата відчуття запаху і смаку спостерігалася у 8% таких пацієнтів, чий тест був позитивний. Також у 1% дітей з негативним тестом теж скаржилися на такий ефект. Також у 4% інфікованих учасників дослідження серед симптомів була нудота.

Нажаль, вчені зазначили, що найпоширеніші симптоми COVID-19, такі як кашель, нежить і висока температура, були однаково поширені серед дітей з позитивним і негативним результатом тесту. Тож авторам довелося визнати, що жодні конкретні симптоми не можуть бути вісником позитивного тесту на COVID-19.

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Переклад: Лесь Димань