Також медики не виявили жодних доказів того, що захист від повторного зараження знижується в межах шести місяців.

Люди, які перехворіли COVID-19, захищені від повторного зараження як мінімум протягом шести місяців. Однак літні люди, старше 65 років, більше схильні до повторного інфікування.

Як повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на CNBC, великомасштабне дослідження показників повторного зараження коронавірусом було проведено в Данії. Його результати, опубліковані в рецензованому журналі The Lancet, підтвердили, що лише невелика частина людей (0,65%) двічі давала позитивний результат ПЛР-тесту.

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Люди віком до 65 років були більше захищені від повторного зараження (80%). Водночас пацієнти старші 65 років мали менший захист від повторного інфікування (47%).

"Наше дослідження підтверджує те, що, мабуть, припускали багато інших: повторне зараження COVID-19 рідко зустрічається у молодих, здорових людей, але літні люди піддаються більшому ризику заразитися їм знову. Оскільки люди похилого віку також частіше відчувають симптоми важких захворювань і, на жаль, вмирають. Наші результати ясно показують, наскільки важливо проводити політику захисту літніх людей під час пандемії", – підкреслив автор дослідження доктор стін Етельберг.

Також медики не виявили жодних доказів того, що захист від повторного зараження знижується в межах шести місяців.

"Аналіз даних також передбачає, що люди, які перехворіли на вірус, все одно повинні бути вакциновані, оскільки не можна покладатися на природний захист, особливо серед літніх людей", – зазначили вони.

Додамо - данські науковці зазначили, що терміни їх досліджень не дозволили оцінити захист від повторного зараження новими варіантами вірусу, що з'явилися в кінці 2020 року. Наприклад, штам, виявлений у Великобританії, який став домінуючим у Європі. Медики додали, що необхідні подальші дослідження, щоб оцінити, як захист від повторного зараження може варіюватися в залежності від різних штамів вірусу.

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Автор: Вікторія Гордієнко