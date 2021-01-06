У МОЗ очікують, що новий штам стане домінуючим в країні до середини лютого.

Данія вводить нові карантинні заходи для стримування швидкого поширення нового штаму коронавірусу.

Читайте такожУ Німеччині збираються подовжити локдаунПро це оголосила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У МОЗ очікують, що новий штам стане домінуючим в країні до середини лютого.

"Мутація вже настільки поширена, що її неможливо зупинити. Але ми можемо розтягнути час, щоб вакцинувати більше людей", - заявила Фредеріксен.

Нові обмеження включають скорочення ліміту громадських зборів з 10 до 5 осіб. Також вводиться правило двометрової дистанції в громадських місцях.

Зазначається, що станом на вівторок було вакциновано 51 500 осіб або 0,9% населення.

Мутація коронавірусу: що відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу.

Дещо пізніше стало відомо, що в Сполученому Королівстві виявлено ще один новий вид SARS-CoV-2.

Через це багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Британські вчені прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше.

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Автор: УНІАН