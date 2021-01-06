Данія вводить нові карантинні заходи для стримування швидкого поширення нового штаму коронавірусу.
Читайте такожУ Німеччині збираються подовжити локдаунПро це оголосила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У МОЗ очікують, що новий штам стане домінуючим в країні до середини лютого.
"Мутація вже настільки поширена, що її неможливо зупинити. Але ми можемо розтягнути час, щоб вакцинувати більше людей", - заявила Фредеріксен.
Нові обмеження включають скорочення ліміту громадських зборів з 10 до 5 осіб. Також вводиться правило двометрової дистанції в громадських місцях.
Зазначається, що станом на вівторок було вакциновано 51 500 осіб або 0,9% населення.
Мутація коронавірусу: що відомо
- У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу.
- Дещо пізніше стало відомо, що в Сполученому Королівстві виявлено ще один новий вид SARS-CoV-2.
- Через це багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Британські вчені прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше.
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