Зелений чай, а також соки граната і чорноплідної горобини пригнічують поширення коронавірусу, що накопичується в ротовій і носоглотковій порожнинах, з'ясували дослідники з Інституту молекулярної вірусології медичного центру Ульмського університету (Німеччина).
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Дослідження вчених опубліковано на сервері bioRxiv - він, на відміну від медичних журналів, дозволяє публікувати нерецензовані роботи. Вчені розглядали вплив різних рослинних напоїв на поширення коронавірусу і вірусу грипу. Найбільшу ефективність показав сік чорноплідної горобини, що інактивував більше 96% вірусів. При цьому вчені відзначили, що ефективність натуральних компонентів залежить від куща, з якого вони були зібрані, і може відрізнятися, передає kommersant.
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