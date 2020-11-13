Жінку госпіталізували близько двох тижнів тому. Зараз вона почувається добре, днями її випишуть.

У Кутаїсі від коронавірусу вилікували 102-річну жінку.

Про це повідомляє інформаційне агентство Black Sea Press.

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За словами лікарів, жінка почувається добре. Її планують виписати 14 листопада.

Як повідомляється, вона була інфікована в будинку престарілих. Її госпіталізували в лікарню приблизно два тижні тому.

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Ситуація з коронавірусом в Грузії

За останню добу в Грузії виявили 3 473 нових випадків коронавірусу.

Перший хворий коронавірусом був виявлений в Грузії 26 лютого. З того часу в країні лабораторно підтверджено 73 154 випадки інфікування. Одужали 55 511 осіб, померли 636.

Зараз в Грузії активним залишається 16 981 випадок. З них 4 957 пацієнтів (близько 30%) проходять лікування в лікарнях, 8 611 (понад 50%) – вдома, а 3 413 – в ковід-готелях під наглядом лікарів.

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Автор: УНІАН