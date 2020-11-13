У Кутаїсі від коронавірусу вилікували 102-річну жінку.
Про це повідомляє інформаційне агентство Black Sea Press.
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За словами лікарів, жінка почувається добре. Її планують виписати 14 листопада.
Як повідомляється, вона була інфікована в будинку престарілих. Її госпіталізували в лікарню приблизно два тижні тому.
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Ситуація з коронавірусом в Грузії
За останню добу в Грузії виявили 3 473 нових випадків коронавірусу.
Перший хворий коронавірусом був виявлений в Грузії 26 лютого. З того часу в країні лабораторно підтверджено 73 154 випадки інфікування. Одужали 55 511 осіб, померли 636.
Зараз в Грузії активним залишається 16 981 випадок. З них 4 957 пацієнтів (близько 30%) проходять лікування в лікарнях, 8 611 (понад 50%) – вдома, а 3 413 – в ковід-готелях під наглядом лікарів.
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