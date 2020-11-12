Україна у загальному антирейтингу перебуває на 20-му місці.

З початку пандемії у світі станом на сьогоднішній ранок на COVID-19 захворіли 52 млн 127 тис. 695 осіб.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).

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Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 284 тис. 465 осіб, одужали – 33 млн 926 тис. 869.

Крім того, станом на 12 листопада, у світі зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу: за минулу добу померло 10 180 пацієнтів від ускладнень COVID-19.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 10,4 млн хворих, Індія (8,6 млн), Бразилія (5,7 млн), Франція (1,9 млн), а також Росія (1,8 млн), а також та Іспанія (1,4 млн).

Україна у загальному антирейтингу перебуває на 20-му місці – між Іраком та Індонезією.

Кількість заражених від початку пандемії в Італії перетнула позначку в один мільйон, а Сполучені Штати встановили добовий рекорд - 136 тисяч підтверджених випадків інфікування за один день.

Британія стала першою країною Європи, де загальна кількість загиблих перевищила 50 тисяч. Іспанія, де загинуло понад 40 тисяч людей, зробить обов'язковими для в'їзду з країн з високим ризиком зараження ПЦР-тести з негативним результатом.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва