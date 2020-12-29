У ВООЗ вважають, що зараз вже пізно намагатися зупинити поширення нового різновиду коронавірусу.

Так звана «британська» мутація коронавірусу може спровокувати третю хвилю пандемії COVID-19.

Про це Ленте.ру розповів професор Сантьяго Мас-Кома, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я і президент Міжнародної федерації тропічної медицини.

Мас-Кома підкреслив, що зараз вже пізно намагатися зупинити поширення нового різновиду коронавірусу, адже випадки зараження вже зафіксовані в ряді країн Європи, Азії та Північної Америки.

"Ймовірно, цей новий штам стане причиною третьої хвилі пандемії в Європі", - заявив вчений.

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Він нагадав, що штам-мутант, виявлений в Італії в лютому, спровокував першу хвилю пандемії за межами Китаю. При цьому деякі дослідження вказують на те, що друга хвиля пандемії в Європі почалася через штам, який поширювався серед мігрантів-збирачів фруктів в північній Іспанії, зазначив експерт.

"Ця друга хвиля, яку ми все ще переживаємо, почалася ще до закінчення першої. Таким чином, третя хвиля також може накластися на другу", - підкреслив Мас-Кома.

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Новий штам коронавірусу: що про нього відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні і на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Через це багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

25 грудня керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомив, що новий штам коронавірусу вже виявлено у восьми країнах Європи.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

Влада Японії з понеділка, 28 грудня, запроваджує заборону на в'їзд з усіх країн, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу. Заборона діятиме до кінця січня.

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Автор: Денис Прядко