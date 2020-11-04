Національні збори Франції погодилися продовжити його тільки до 14 грудня.

Національні збори Франції підтримали продовження надзвичайного стану у сфері охорони здоров'я тільки до 14 грудня. Уряд мав намір продовжити його до середини лютого.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Святкування кінця року - це привілейований момент", і "все повинно бути зроблено, щоб дозволити французам зустрітися зі своїми сім'ями", попри епідемію коронавірусу, заявила депутат республіканців Жозіан Корнелуп.

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Інші політичні групи просили про перегляд положення про надзвичайний стан у грудні або січні. На їхню думку, 16 лютого – це занадто віддалена дата, щоб приймати рішення зараз.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення жорсткого карантину у країні до 1 грудня через погіршення ситуації з COVID-19.

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Автор: Денис Прядко