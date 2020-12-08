Урядам слід спрямувати зусилля на те, щоб збільшити рівень довіри до вакцинації.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не змушувати людей робити щеплення від COVID-19.

Про це під час брифінгу заявила директор відділу ВООЗ з імунізації Кейт О'Браєн, повідомляє ТСН із посиланням на NBC.

Водночас урядам слід спрямувати зусилля на те, щоб збільшити рівень довіри до вакцинації.

"Я не думаю, що ми припускаємо, що будь-які країни створять мандат на вакцинацію. Однак, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно або наполегливо рекомендується пройти вакцинацію", - сказала вона.

За словами О'Браєн, наполегливу рекомендацію зробити щеплення можуть отримати, наприклад, медики у відділеннях інтенсивної терапії. Представниця ВООЗ додала, що в такому випадку вакцинація необхідна для безпеки медпрацівників та пацієнтів.

Читайте такожГолова ВООЗ дав поради, як безпечно зустрічі новорічні та різдвяні свята

Цю думку також підтримав директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан, який наголосив на тому, що населення потрібно переконувати у користі вакцинації, а не змушувати до щеплень.

За його словами, люди повинні самостійно ухвалювати рішення щодо того, чи потрібна їм вакцина від COVID-19. Водночас Райан визнав, що за певних обставин вакцинація є "єдиним відповідальним кроком".

Коронавірус у світі: вакцина від COVID-19

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН