Карантин у Німеччині посилили на початку листопада.

Частковий локдаун у Німеччині може тривати до весни 2021 року.

Про це заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмайєр, цитує Reuters.

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За його словами, уряд вдасться до такого кроку, якщо країна не зможе взяти під контроль пандемію COVID-19.

Німецькій газеті Die Welt міністр зазначив, що наразі неможливо дати цьому повну картину.

«У нас попереду три-чотири довгих зимових місяці. Не виключено, що обмеження залишаться у перші місяці 2021 року», – відповів глава Мінекономіки.

У середу канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з регіонами продовжити й посилити обмеження щонайменше до 20 грудня.

Карантин у Німеччині посилили на початку листопада. У країні зачинили бари й ресторани, однак залишили відкритими школи та магазини. Ці заходи зупинили експоненціальне зростання захворюваності, проте інфекція стабілізувалася на високому рівні.

В суботу там виявили 21695 нових хворих.

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Переклад: Яна Ставська