Частковий локдаун у Німеччині може тривати до весни 2021 року.
Про це заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмайєр, цитує Reuters.
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За його словами, уряд вдасться до такого кроку, якщо країна не зможе взяти під контроль пандемію COVID-19.
Німецькій газеті Die Welt міністр зазначив, що наразі неможливо дати цьому повну картину.
«У нас попереду три-чотири довгих зимових місяці. Не виключено, що обмеження залишаться у перші місяці 2021 року», – відповів глава Мінекономіки.
У середу канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з регіонами продовжити й посилити обмеження щонайменше до 20 грудня.
Карантин у Німеччині посилили на початку листопада. У країні зачинили бари й ресторани, однак залишили відкритими школи та магазини. Ці заходи зупинили експоненціальне зростання захворюваності, проте інфекція стабілізувалася на високому рівні.
В суботу там виявили 21695 нових хворих.
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