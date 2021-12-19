Тільки за останню добу в місті виявили 26 тисяч нових випадків COVID-19.

Через варіант коронавірусу "Омікрон" і перевантаження системи охорони здоров'я в Лондоні оголошено режим надзвичайної ситуації.

Це має допомогти владі районів краще координувати свої дії з боротьби з пандемією, пише BBC. Екстрені служби та медичні заклади міста працюватимуть в особливому режимі.

Першими масовими заходами, скасованими через "Омікрон" цього тижня, вже стали матчі англійської Прем'єр-Ліги. П'ять з шести призначених на суботу зустрічей було відкладено.

За словами мера британської столиці Садіка Хана, лише за останню добу в Лондоні виявили 26 тисяч нових випадків COVID-19. Одночасно з кількістю госпіталізацій, яка за минулий тиждень зросла на 28,6% і досягла 1534 осіб, зростає й кількість хворих медичних працівників.

"Упродовж останніх кількох днів я зустрічався з колегами по всьому місту - від медиків, місцевих рад до пожежників і поліції. Ми всі дуже стурбовані вибуховим зростанням кількості заражень "Омікроном". Зростає кількість людей, які потрапляють в лікарні, але різко збільшується й кількість співробітників, які взяли лікарняний. Тому, порадившись з колегами, я вирішив оголосити режим надзвичайної ситуації", - заявив Хан.

Мер Лондона каже, що більшість госпіталізованих не були щеплені.

Читайте також"Омікрон" дуже швидко поширюється в Європі: експерти радять звернути увагу на особливі симптомиУ Великобританії три дні поспіль фіксувалися найвищі показники заражуваності за весь час пандемії. У п'ятницю виявили близько 93 тисяч нових випадків. Країна стала однією з найбільш постраждалих від нової мутації коронавірусу.

Водночас на тлі швидкого поширення "Омікрона" Нідерланди стали першою європейською країною, яка знову ввела жорсткий локдаун. Карантинні заходи почнуть діяти вже з неділі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Австрія вводить додаткові обмеження на в'їзд для уповільнення поширення "Омікрона".

А український МОЗ посилить протиепідемічні вимоги на час новорічно-різдвяних свят.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок, 18 грудня, в Україні діагностували ще 7 503 нових інфікувань коронавірусом. З них дітей - 674, медпрацівників - 154.

Крім того, в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова