Він наголосив, що дуже важливо, щоб свята не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький наголошує на вагомості того, аби прийдешні новорічно-різдвяні свята не спровокували збільшення кількості хворих на COVID-19.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Наразі дуже важливо, щоб свята не спровокували збільшення кількості хворих. Розпочинаються новорічні та різдвяні масові заходи із великим скупченням людей: відкриваються ярмарки, парки атракціонів, льодові катки. МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів, і, я вважаю, діє абсолютно правильно", - зазначив парламентар.

Він зауважив, що територія масового заходу повинна бути огородженою, на вході встановлений пункт контролю, де у відвідувачів будуть перевіряти наявність сертифікату вакцинації (або підтвердження протипоказань до щеплення), негативного результату тестування або довідки про одужання.

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У регіонах "червоної" зони потрібно мати сертифікат про проведення двох щеплень, у "жовтій" - щонайменше одного.

Крім того, для зменшення черг на вході Міністерство охорони здоров'я рекомендує нанести розмітку на відстані півтора метри від одного місця до іншого.

"Можливо, відвідувачам справді доведеться зачекати на вході, але це дає гарантію, що всередині майданчика для святкування буде безпечне середовище", - пояснив Радуцький.

Також, додав він, чинними залишаються і вимоги минулорічних свят: усі відвідувачі та персонал компанії, яка проводить захід, повинні бути у масках, які щільно прилягають до обличчя, закриваючи ніс та рот.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 17 грудня, в Україні виявлені 7 503 хворих на COVID-19. З коронавірусною хворобою госпіталізовані 2 018 осіб, померли – 288, одужали – 18 534 особи.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 млн 604 тис. 549 осіб; одужали - 3 млн 324 тис. 999 осіб; померли – 92 тис 929.

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Автор: Таня Поляковська