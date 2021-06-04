Раніше масову вакцинацію проводили тільки в Києві, Одесі та Львові.

Найближчими вихідними у п'яти містах України запрацюють центри масової вакцинації від коронавірусу. До Києва, Одеси та Львова цього разу приєднаються Тернопіль та Полтава.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вакцинувати, як і раніше, планують китайським препаратом CoronaVac. Отримати щеплення зможуть ті, хто раніше став в чергу в додатку "Дія".

У МОЗ запевняють, що вакцин вистачить.

"Зараз законтрактовано державою близько 20 млн доз вакцини. За тими розрахунками і планами, які зараз розроблені МОЗ, такого [нестачі вакцин] не повинно бути", - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Напередодні в Україну прибуло ще 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яка вироблена в Європі. Це партія надійшла в рамках програми COVAX. Нею будуть прищеплювати другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною. Це медики, військові, соцпрацівники, силовики і люди у віці 65+.

Зазначимо, у Києві центр масової вакцинації працюватиме у Міжнародному виставковому центрі (станція метро "Лівобережна"), у Львові - на стадіоні "Арена-Львів", в Одесі - на стадіоні юридичної академії. Тернополяни зможуть отримати щеплення на базі КП "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка", а полтавці - у місцевому юридичному інституті.

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Автор: Юрій Годован