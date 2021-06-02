Визначено 17 таких пунктів, які розташовані у всіх районах столиці.

У Києві відкрилися пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, визначено 17 таких пунктів, які розташовані у всіх районах столиці.

«У кожному районі визначено навчальні заклади, де проводять вакцинацію... Вакцинальні бригади вже розпочали проводити щеплення», - сказав чиновник.

За його словами, працівників освітніх закладів попередньо запрошують на вакцинацію.

«Для того, щоб вакцинувати працівників освітнього колективу керівнику закладу необхідно подати дані про охочих щепитися до районного відділу освіти. Після цього їх телефоном запросять на конкретний день на вакцинацію», – розповів Поворозник.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Тамара Отовська