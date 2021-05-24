Минулого тижня Китай скасував сходження на Еверест зі свого боку через побоювання поширення вірусу з непальської сторони.

У базовому таборі на Евересті стався масовий спалах коронавірусу. Заразилися вже як мінімум 100 альпіністів і допоміжний персонал.

Як повідомляє The Guardian з посиланням на керівника австрійської експедиції Лукаса Фуртенбаха, гід зупинив сходження своєї експедиції минулого тижня після того, як в його групі сім гідів дали позитивний результат. При цьому Непальська влада офіційно заперечує те, що на Евересті стався спалах COVID-19.

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"Враховуючи всі відомі нам підтверджені випадки, підтверджені пілотами( рятувальниками), страховими компаніями, лікарями, керівниками експедицій... у мене є позитивні тести, щоб ми могли це довести. У базовому таборі у нас є мінімум 100 осіб з позитивним діагнозом на COVID, і тоді цифри можуть бути приблизно 150 або 200", - заявив Фуртенбаха.

У цьому сезоні дозвіл на сходження на Еверест отримали 408 іноземних альпіністів. Їм допомагають кілька сотень шерпів і допоміжний персонал, які знаходяться в базовому таборі з квітня.

Непал зараз переживає сплеск коронавірусу з рекордним числом нових заражень і смертей. За офіційними даними за п'ятницю, підтверджено 8 607 нових випадків інфікування і 177 смертельних випадків. При цьому Непальська влада офіційно заперечує те, що на Евересті стався спалах COVID-19.

Минулого тижня Китай скасував сходження на Еверест зі свого боку через побоювання поширення вірусу з непальської сторони.

Коронавірус: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко