Майже третина тонганців повністю вакциновані від коронавірусу, майже половина отримали одну дозу вакцини.

Майже через два роки після появи коронавірусу в людини на острові Тонга в Тихому океані було зафіксовано перший випадок COVID-19.

Позитивний результат тесту на коронавірус зафіксовано в туриста з Нової Зеландії, пише Associated Press.

Зазначається, що Тонга є однією з небагатьох країн світу, які уникли спалаху вірусу завдяки ізоляції.

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За словами прем'єр-міністра королівства Тонга Похіва Ту'і'онетоа, мандрівник був серед 215 пасажирів, які прибули рейсом з новозеландського міста Крайстчерч 27 жовтня й перебували на карантині в готелі.

AP зазначає, що в Крайстчерчі не було зафіксовано випадків коронавірусу протягом кількох місяців до цього тижня, коли стало відомо про чотирьох хворих, після того, як повернувся місцевий житель, що підхопив вірус в Окленді.

Представники охорони здоров'я Нової Зеландії повідомили, що мандрівник, який прибув на Тонга, був повністю щеплений вакциною Pfizer і отримав негативний результат тесту перед від'їздом до Тонга.

Коли про нові випадки захворювання в Крайстчерчі стало відомо, літак уже вилетів звідти до Тонги, розповів керівник міністерства охорони здоров'я Тонга доктор Сіале Акауола. Він додав, що медиків, поліцейських і працівників аеропорту Тонги, які чергували під час прибуття літака, відправили на карантин.

Острови Тонга розташовані на північний схід від Нової Зеландії. Їхнє населення складає 106 тисяч осіб. Близько 31% тонганців повністю вакциновані від коронавірусу, 48% отримали одну дозу вакцини.

Тим часом, станом на 28 жовтня в Україні повністю вакциновано 7 млн 292 тис. 521 людину, що складає менш як 18% населення. Одну дозу отримали менше ніж 24% українців.

Тож нагадаємо, що в Україні записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Тонга: що відомо

Королівство Тонга - держава-архіпелаг в південно-західній частині Тихого океану. Складається з понад 172 островів, із яких лише на 36 проживають люди. Держава Тонга є скупченням вулканічних і коралових островів. Найближчі архіпелаги - острови Фіджі та архіпелаг Самоа.

Тонга - конституційна монархія. Згідно з даними перепису 2006 року майже 97% мешканців були тонганці, представники корінного полінезійського народу, 1,6% - представники змішаних шлюбів тонганців та інших народів.

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Автор: Олександр Топчій