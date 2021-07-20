Це Велика Британія, Португалія, Росія, Іспанія, Греція, Бельгія, Нідерланди, Франція та Італія.

Наразі спалах COVID-19 зафіксовано у 9 великих країнах Європи.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Ганиченко зазначив, що у KSE моніторять ситуацію у великих країнах Європи з населенням у понад 10 млн осіб - це 15 країн.

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Із них на минулому тижні спалах було зафіксовано у Великій Британії, Португалії, Росії, Іспанії, Греції, Бельгії, Нідерландах та Франції, а цього тижня до списку додалася ще Італія.

"Спалахом ми називаємо вже таке відчутне зростання, яке триває відносно тривалий час - приблизно два тижні. Але, станом на зараз, абсолютно всі 15 країн "зростають", але поки що не можна сказати, що всі вони зі спалахом", - пояснив він.

Експерт також зазначив, що через таку ситуацію існує й певна загроза для України.

Зокрема, це пов'язано із сезоном відпусток та тим, що у більшості туристично привабливих країн наразі спостерігаються або спалахи COVID-19, або стрімке зростання захворюваності.

Другою загрозою для України він вважає рекомендації Єврокомісії країнам ЄС відкрити кордони для України, що також сприятиме зростання туризму до цих країн.

"Ці два фактори точно не покращать ситуацію", - наголосив Ганиченко.

Детальніше - в інтерв'ю на сайті УНІАН.

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Автор: Антоніна Доломанжи