У тих, хто працює в нічну зміну, кава може поліпшити працездатність і уважність, це особливо важливо для працівників екстрених служб, стверджують науковці.

Хороші новини для кавоманів: ароматний напій може знизити ризик ранньої смерті практично від усіх причин, а зелений чай буквально врятувати життя після інсульту. Крім того, кава може поліпшити когнітивні функції при недосипі.

Читайте такожШведський дієтолог назвала сім корисних недорогих продуктів

Про це пише 24 канал з посиланням на Stroke.

Група наукоаців із Японії проаналізувала вплив регулярного вживання кави та зеленого чаю і тривалості життя 46 тисяч дорослих людей.

Користь кави

Виявилося, що всього одна чашка кави на тиждень знижує ймовірність ранньої смерті від будь-якого захворювання на 14%. Ще більше користі отримують люди, які пережили серцевий напад – регулярне вживання напою зменшує ризик смерті на 22%.

Користь зеленого чаю

Але при цьому кава не приносить ніякої користі тим, хто пережив інсульт (втім, і шкоди теж). Схоже, таким пацієнтам варто частіше пити зелений чай – сім і більше чашок на день запобігають ранній смерті на 62%. На подив, рятівний ефект зеленого чаю не поширюється на людей, у яких не було інсульту.

Оскільки це наглядове дослідження, причини такого впливу популярних напоїв на тривалість життя поки неясні. На думку авторів, в Японії більшість людей п'ють каву і зелений чай без цукру і молока, що може посилювати їхню користь.

Вплив на концентрацію та сон

Також вчені з'ясували, що вживання кави вранці може поліпшити концентрацію уваги, особливо при збитому режимі сну.

Людям, які страждають від безсоння або просто не можуть собі дозволити виспатися, три чашки кави в день допоможуть усунути або звести до мінімуму когнітивні порушення.

У тих, хто працює в нічну зміну, кава може поліпшити працездатність і уважність, це особливо важливо для працівників екстрених служб. Але є нюанс: регулярне вживання кави в нічний час може негативно вплинути на тривалість і якість сну в майбутньому. Якщо ви занадто сприйнятливі до кофеїну, вам варто як мінімум обмежити його споживання за шість годин до сну.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН