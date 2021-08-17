Спільна вакцинація від COVID-19 та грипу дозволить захистити значну частину населення світу від різних загроз. Зараз працюють над створенням об'єднаного уколу

У найближчому майбутньому вакцини від грипу та коронавірусу скоріше за все будуть об'єднані в один укол. Як стверджують науковці, це дозволить захистити значну частину населення від різних загроз.

З такою пропозицією виступив головний виконавчий директор Центру виробництва та інновацій вакцин (VMIC) Метью Дюшарс, пише Daily Mail.

Саме на цьому підприємстві зараз працюють над створенням об'єднаного уколу.

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"Це заощадить багато часу, і буде набагато зручніше зробити всього один укол", – підкреслив Дюшарс.

Дюшарс також зазначив, що якщо людям доведеться робити понад дві ін'єкції сезонних вакцин за раз, то об'єднати їх в один укол буде краще.

Зазначимо, наразі у світі триває вакцинація проти коронавірусу. Для повного захисту від COVID-19 необхідно зробити два щеплення. Проте деякі країни уже почали вакцинувати громадян по третьому колу.

Раніше УНІАН писав, що американська біотехнологічна компанія Novavax Inc оприлюднила результати досліджень своєї комбінованої вакцини від COVID-19 і сезонного грипу А та В на хом'яках і тхорах. За даними компанії, препарат викликав у тварин вироблення імунної відповіді проти обох вірусів.

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Автор: Вікторія Гордієнко