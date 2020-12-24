Батьки двох дітей заявили, що вжиті заходи порушують принципи рівності перед законом, право на особисте життя і право на освіту.

Конституційний суд Австрії визнав незаконними два урядові заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу в школах.

Читайте такожВ Австрії стартує гірськоліжний сезон, але відкриються не всі курортиПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Йдеться про обов'язкове носіння маски і поділі класів на дві групи.

Одні учні займалися в класах по понеділках і вівторках, а інші - по середах, четвергах і п'ятницях. Також всі, хто знаходився в шкільних приміщеннях, повинні були носити маску весь час, крім уроків.

Батьки двох дітей заявили, що вжиті заходи порушують принципи рівності перед законом, право на особисте життя і право на освіту. Вони подали позов до суду.

"У своєму рішенні, опублікованому сьогодні, Конституційний суд визнав зазначені заходи незаконними", - йдеться в заяві суду.

Суд пояснив рішення тим, що Міністерство освіти не роз'яснило, чому вважає ці заходи необхідними. У Міністерстві відповіли, що взяли до відома рішення суду і вивчать його аргументи.

Коронавірус в Австрії

Перший локдаун був введений в Австрії в середині березня. Його поступове ослаблення почалося після Пасхальної неділі, яка в 2020 році випала на 12 квітня.

З початку листопада в Австрії діяла комендантська година з 20:00 до 6:00. З цього ж часу були закриті ресторани і компанії, що займаються туристичним бізнесом, а також культурні та розважальні установи.

З початку листопада число нових заражень в країні продовжувало стабільно зростати, через що експерти стали побоюватися перевантаження системи охорони здоров'я, особливо в області інтенсивної терапії.

Під час майбутнього локдауну в Австрії уряд мав намір провести масове тестування населення на коронавірус, взявши за приклад Словаччину, щоб люди змогли відсвяткувати Різдво.

На початку грудня в Австрії почалося масове тестування на COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН