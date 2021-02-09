Ризик розвитку раку підвищується на 55%.

Команда науковців під керівництвом Цянь Сяо з наукового центру охорони здоров'я Університету Техасу заявила про те, що світлове забруднення підвищує ризик розвитку раку щитовидної залози.

Раніше дослідникам вдалося встановити зв'язок між високим рівнем нічного освітлення і раком молочної залози, повідомляє "Популярна механіка».

Вчені проаналізували дані масштабного дослідження NIH-AARP Diet and Health Study, в якому взяли участь дорослі США у віці від 50 до 71 року. Дослідники також проаналізували дані супутникових знімків, щоб оцінити рівень освітленості в нічний час за адресами проживання учасників. Крім того, вони проаналізували бази даних державного реєстру раку для виявлення діагнозів раку щитовидної залози до 2011 року.

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Серед 464 371 учасника, які спостерігалися в середньому протягом 12,8 років в рамках досліджуваного дослідження, було діагностовано 856 випадків раку щитовидної залози. Автори роботи відзначають, що в порівнянні з найнижчим рівнем світловий забрудненості, високий рівень був пов'язаний з більш високим ризиком розвитку раку щитовидної залози на 55%.

Науковці відзначають, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти механізми зв'язку з цим. Ймовірно, причиною такого ефекту є придушення мелатоніну світлом в нічний час, це модулятор естрогенної активності, який має протипухлинну дію. Крім того, світло в нічний час може привести до порушення циркадних ритмів, що є фактором ризику розвитку різних видів раку.

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Автор: УНІАН