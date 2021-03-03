Федеральне відомство з безпеки у сфері охорони здоров'я Австрії повідомило про смерть 41 людини після щеплення вакциною Pfizer і BioNtech.
Читайте такожУ Швейцарії після щеплення від коронавірусу померли 16 осібУ доповіді наголошується, що не виявлено зв'язок між смертями і застосуванням препарату.
У 19 померлих були хвороби, які могли призвести до смерті. 11 осіб отримали вакцину в інкубаційний період захворювання і померли після цього. За трьома випадками смерті зв'язок з вакциною виключили після розтину. Встановлюються обставини інших восьми смертей, передає «РИА Новости».
Вакцина від коронавірусу в ЄС
- Євросоюз схвалив вакцину Pfizer і BioNtech 21 грудня 2020 року. В Австрії вакцинація стартувала 27 грудня минулого року.
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