Відзначається, що у 19 померлих були хвороби, які могли привести до смерті.

Федеральне відомство з безпеки у сфері охорони здоров'я Австрії повідомило про смерть 41 людини після щеплення вакциною Pfizer і BioNtech.

Читайте такожУ Швейцарії після щеплення від коронавірусу померли 16 осібУ доповіді наголошується, що не виявлено зв'язок між смертями і застосуванням препарату.

У 19 померлих були хвороби, які могли призвести до смерті. 11 осіб отримали вакцину в інкубаційний період захворювання і померли після цього. За трьома випадками смерті зв'язок з вакциною виключили після розтину. Встановлюються обставини інших восьми смертей, передає «РИА Новости».

Вакцина від коронавірусу в ЄС

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Автор: УНІАН