У кожної людини свій варіант дієти і того, яка їжа для неї необхідна. А ці п'ять продуктів потрібно виключити всім, хто хотів би схуднути.
Читайте такожТренування з фітнес-резинкою - 10 кращих вправ для схудненняЧервоне м'ясо. Яловичина, баранина або свинина містять велику кількість білка, необхідного для схуднення. Але вони також багаті жирами і калоріями. Тому рекомендується уникати цих різновидів червоного м'яса і замінити його більш здоровим білим м'ясом - куркою.
Морозиво. Містить велику кількість цукру і калорій, які заважають скинути зайву вагу. Оскільки морозиво їдять як десерт, воно може додати до основної їжі багато додаткових калорій, передає medikforum з посиланням на The Health Site.
Хрестоцвіті овочі. Такі овочі, як брокколі і цвітна капуста, містять велику кількість нерозчинної клітковини, перетравлення якої займає більше часу. Тому краще уникати їх перед сном.
Томатний соус. Він містить кукурудзяний сироп з високим рівнем фруктози, яка являє собою підсолоджувач, зроблений з кукурудзяного крохмалю. Фруктоза надає на організм таку ж дію, як і звичайний цукор. А висока кислотність соусу також може викликати печію і розлад шлунку.
Шоколад. Темний шоколад може бути більш корисним, ніж молочний, але і він все ж містить цукор, який може перешкоджати процесу схуднення. Шоколад також має амінокислоту, що заважає нормально розслаблятися ночами.
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