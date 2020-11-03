Експертам вдалося визначити сім груп проявів легкої форми COVID-19.

Австрійські науковці розділили симптоми легкої форми коронавірусної інфекції на групи, а також визначили біомаркери крові, що дозволяють контролювати лікування.

Результати дослідження опубліковані в журналі Allergy, пише Оглядач з посиланням на MedicalXpress.

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Фахівці з центру патофізіології, інфекційних захворювань та імунології Віденського медичного університету провели дослідження, в якому взяли участь 109 пацієнтів з COVID-19 в легкій формі і 98 здорових людей, з яких була сформована контрольна група.

Експертам вдалося визначити сім груп проявів легкої форми COVID-19:

симптоми "грипу"; симптоми "застуди"; біль в суглобах і м'язах; запалення очей і слизових оболонок; проблеми з диханням; шлунково-кишкові проблеми; втрата нюху і смаку.

Перші три групи дослідники відносять до системних симптомів, а останні дві – до органоспецифічних. На їхню думку, такий поділ допоможе правильно діагностувати первинне захворювання.

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Також зазначається, що легка форма COVID-19 залишає явні зміни в імунній системі, помітні протягом десяти тижнів з моменту зараження. Йдеться про низькі рівні гранулоцитів в крові. Це вказує на те, що імунна система активно бореться з хворобою навіть після одужання.

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Автор: УНІАН