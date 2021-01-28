Медики відзначають, що пандемія COVID-19 призведе до вищого рівня серцево-судинних захворювань і пов'язаних з ними випадків смерті в найближчі кілька років.

У новому звіті Американської серцевої асоціації, опублікованому в журналі Circulation, прогнозується, що серцево-судинні захворювання залишаться провідною причиною смертності в усьому світі в найближчі роки, частково через наслідки пандемії COVID-19.

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За останнє десятиліття смертність від серцево-судинних захворювань зросла на 18%, при цьому в 2019 році від хвороб серця померло майже 18,6 мільйона чоловік. У 2019 році було зареєстровано понад 523,2 мільйона випадків серцевих захворювань, що на 26,6% більше, ніж у 2010 році, пише Usnews.com.

Звіт Американської кардіологічної асоціації попереджає, що пандемія COVID-19 призведе до вищого рівня серцево-судинних захворювань і пов'язаних з ними випадків смерті в найближчі кілька років.

Голова Комітету зі складання звітів Американської кардіологічної асоціації зазначив, що коронавірус буде безпосередньо впливати на показники поширеності серцево-судинних захворювань і смертності протягом багатьох років у світі.

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Автор: УНІАН