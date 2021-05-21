Понад 2,5 тисячі жінок, які стали жертвами неякісних імплантів для грудей, отримають компенсацію. Таким є рішення французького суду.

Компенсація - за неякісні грудні імпланти. Французький суд виніс вирок, який вплине на життя тисяч жінок в усьому світі.

Як ідеться у сюжеті ТСН, судді визнали - жертви французької компанію-виробника неякісних імплантів можуть претендувати на компенсації.

Клієнтками фірми від 2001 до 2010 року було близько 400 тисяч жінок. З них 2700 - стали учасницями колективного позову. У тілі декого з них імпланти розірвалися, дехто страждав від болю і супутніх хронічних хвороб.

Коли у 2010 році стало відомо, що виробник використовував в імплантах промисловий силікон, який не дозволено застосовувати на людях, компанію ліквідували, а її директор потрапив за ґрати. І нині тисячі жінок по усьому світу можуть звернутися за компенсацією.

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Найбільше постраждалих - у Латинській Америці, особливо в Колумбії, де жертвами РІР могли стати близько 60 тисяч жінок. У Британії від неякісних імплантів постраждали близько 47 тисяч.

Десять років тому порушили справу проти TUV Rheinland, яка видала європейський сертифікат якості імплантам від РІР. Проте юристи німецької компанії поставили під сумнів рішення французького суду за те, що він визнав TUV Rheinland причетною до скандалу, "хай навіть частково". Там твердять, що компанія діяла згідно з усіма регуляціями, і не знала, що імпланти РІР становлять загрозу.

Очікується, що рішення суду матиме ширші наслідки для майже 20 тисяч жінок, які позиваються у схожих справах у Франції.

Жан Спеве, одна із таких жінок, отримала імпланти PIP після мастектомії через рак грудей. Дізнавшись про рішення суду, вона заявила, що почувається "піднесеною і втомленою".

"Це був довгий шлях, - каже вона, пише Українська служба ВВС. - Ми були то в суді, то ні. І це було важко для жінок, в яких є проблеми зі здоров'ям та багато інших обов'язків. PIP залишив відбиток на всьому нашому житті. І уникнути цього було неможливо".

У Жан боліли суглоби, була постійна втома по тому, як їй вставили імпланти. А після того, як їх витягли, стало зрозуміло, що з них до тіла потрапляв неякісний силікон.

"20 років тому я отримала імпланти PIP, а вони і досі впливають на моє життя, навіть сьогодні", - каже Жан.

Олів'є Ометр, адвокат, який представляв Жан Спеве та ще близько 2700 інших жінок у цій справі, заявив, що цей день є історичним для постраждалих і для захисту прав жінок загалом. Він твердить, що компанія має виплатити повну суму компенсацій всім жертвам.

Крім того, в результаті цієї справи пластичні хірурги створили реєстр імплантів, аби покращити безпеку пацієнтів.

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Автор: Вікторія Гордієнко