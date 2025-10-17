Єрмак: Зеленський полетів у США за зброєю, 'Томагавки' - перші у списку бажань

США мають дуже мало систем Typhon, які потрібні Україні для запуску цих ракет. Та й поки незрозуміло, скільки ракет може отримати Київ із запасів Пентагону.

Президент України Володимир Зеленський полетів у США задля вирішення ключового питання - обговорити з лідером США Дональдом Трампом розширення систем озброєння, які США погодяться продати.

Як розповів в інтерв'ю Axios голова Офісу президента Андрій Єрмак, на першому місці в списку бажань України знаходяться ракети "Томагавк". Київ все ще очікує на рішення і вважає, що "така зброя може змінити правила гри".

Він наголосив, що Україні потрібні ракети для ураження заводів з виробництва безпілотників та ракет глибоко всередині російської території. Київ також хоче кілька інших систем озброєння, які потребують схвалення США.

"Нам потрібне політичне рішення США про те, що ми зможемо купувати будь-яку зброю, яка нам потрібна, без будь-яких обмежень", – сказав Єрмак.

Він визнав, що у схемі, за якою країни НАТО купують американську зброю для відправки її в Україну, були затримки, особливо коли йдеться про системи протиповітряної оборони.

Навіть якщо Трамп погодиться поставити Україні "Томагавки", незрозуміло, скільки ракет США зможуть виділити зі своїх запасів. Крім того, США мають дуже мало систем Typhon, які потрібні Україні для запуску цих ракет.

Американські та українські військові експерти також вважають, що США, швидше за все, нададуть старіші моделі "Томагавків", які можуть бути перехоплені російськими засобами протиповітряної оборони.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Зеленський стверджував, що сама наявність ракет буде потужним козирем у переговорах з Путіним, якому доведеться змиритися з думкою, що Москва знаходиться в межах досяжності України.

"Ми вже бачимо, що Москва поспішає відновити діалог, щойно чує про "Томагавки", – сказав Зеленський у четвер.

Водночас Путін згадав "Томагавки" під час своєї розмови з Трампом у четвер, повідомив журналістам його радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков. За його словами, Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але зашкодять американо-російським відносинам та мирному процесу.

