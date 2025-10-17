Позиції Кремля як гегемона в Центральній Азії слабшають.

Дипломатичні перемоги президента США Дональда Трампа змінили геополітичний ландшафт і загнали російського лідера Володимира Путіна в кут, не залишивши йому місця для маневру. Про це пише оглядач The Telegraph Роб Кріллі.

Інсайдери зазначають, що Трамп натхнений своїм успіхом у досягненні перемир'я між Ізраїлем і Газою і впевнений у своїй здатності домогтися прориву у війні між Україною і Росією.

"Я думаю, що всі мирні угоди, які йому вдалося укласти за останні кілька місяців, вселяють у нього більше оптимізму щодо можливого врегулювання російсько-українського конфлікту", - заявив представник адміністрації.

Зазначається, що угоди, укладені на Близькому Сході та в безпосередній близькості від Росії, посилили вплив Вашингтона ціною впливу Путіна.

Так, мирна угода між Вірменією та Азербайджаном, яка завершилася підписанням мирної угоди в Білому домі в серпні, знижує залежність від маршрутів, які проходять через Росію або контролюються нею.

"І це кладе кінець конфлікту, який дозволяв Москві в різний час грати на обох сторонах, постачаючи зброю і розміщуючи миротворців", - пояснює Кріллі.

Як підсумував Стефан Гедлунд, директор з досліджень Центру російських і євразійських досліджень Уппсальського університету: "Позиції Кремля як гегемона в Центральній Азії слабшають".

Кремль також спостерігає ослаблення союзників на Близькому Сході на тлі зміцнення позицій Трампа. Це стосується насамперед Ірану, позиції якого похитнулися після того, як ХАМАС і "Хезболла" серйозно постраждали в конфліктах з Ізраїлем, а крах сирійського уряду практично зруйнував "Вісь опору" Тегерана.

Навіть спроби Росії знайти друзів обернулися ганебною катастрофою. Так, у середу в Москві мав відбутися саміт "Росія-Арабський світ", лідери якого прилетіли до Москви, щоб продемонструвати, що Кремль далеко не ізольований. Але він був відкладений, оскільки лише кілька діячів заявили про свою участь, пише Кріллі.

Він підкреслює, що сукупний вплив угод і домовленостей, підписаних протягом перших дев'яти місяців президентства Трампа, призвів до зниження напруженості та заворушень на Близькому Сході, якими Кремль користується десятиліттями.

"Він заганяє Путіна в кут", - заявило джерело, знайоме з діяльністю Білого дому.

Війна в Україні - позиція США

Раніше віце-президент США Дж.Д. Венс заявив, що зараз ні Україна, ні Росія не готові до укладення мирної угоди. Також, за його словами, "росіяни схильні думати, що на полі бою вони діють краще, ніж є насправді".

Після двогодинної телефонної розмови з Путіним 16 жовтня Трамп заявив, що готовий "шукати реальний шлях до миру", але відмовився коментувати можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk або введення нових санкцій проти Росії.

