Він зауважує, що жоден інструмент не може бути універсальною "зброєю перемоги" і ефективний лише в повноцінній військовій екосистемі.

У мирному майбутньому є бажання красивих польотів, коли не думаєш, що зараз тебе хтось уб'є. Крім того, ЗСУ потрібно переходити на сучасні вертольоти.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав Євген Соловйов, старший інспектор-льотчик служби безпеки польотів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

Зауважується, що коли говорять про перехід на новітні зразки озброєння, то часто згадуються дрони, танки та літаки. Утім, про армійську авіацію говорять значно менше, хоча українські льотчики продовжують працювати на старих радянських машинах.

Відео дня

Так, Соловйов вважає, що перехід на вертольоти, які здатні використовувати західне озброєння, необхідний. Водночас він не вірить, що Україні варто гнатися за "розкрученими" марками на кшталт американських Apache, адже жоден інструмент не може бути універсальною "зброєю перемоги" і ефективний лише в повноцінній військовій екосистемі.

"Apache - це топ, найдорожча іграшка, найбільш обладнаний вертоліт, який існує в світі. Це як автомобіль Bugatti Veyron, класний і дорогий. Але його потрібно застосовувати також у комплексі", - зауважив він.

Стосовно нового покоління військовослужбовців, яке виросло під час російсько-української війни, Соловйов говорить дуже обережно, оскільки перемогти "радянщину" в армії вдається не всюди.

"Як кажуть, дураків в армії мало, але вони дуже грамотно розставлені. І люди, які випустилися під час вже російсько-української війни, вчаться у своїх начальників. Є такі керівники, які ставлять когось на посаду не тому, що він професіонал, а тому що зручний. І через це сказати, що це нове покоління визначальне, дуже важко. Все ж таки, напевно, що паростки, але такі сильні стебельки, які з асфальту виростають", - сказав він.

У мирному майбутньому Соловйов навіть особисту мрію пов'язує з небом:

"Бачили, в соціальних мережах є відео, як на Robinson (цивільний невеликий вертоліт) літають у супермаркет за продуктами? От хочеться, щоб у дворі мого будинку стояв такий, на якому можеш літати. Бо є бажання красивих польотів, коли ти не думаєш, що зараз тебе хтось уб'є, що потрібно виконати задачі, що той дрон, який ти переслідуєш, має впасти не в населеному пункті, а в полі".

Військові про війну

Як повідомлялося, раніше Руслан Маришев, командир 95-ї бригади Десантно-штурмових військ зауважив, що не варто сподіватися, що наземні роботизовані комплекси та безпілотні літальні апарати самі все перекриють, а "ми будемо спокійно сидіти в київській кав’ярні".

Він пояснив, що дрони потрібно забезпечувати та обслуговувати. Зокрема, для того, аби працював один роботизований комплекс, наприклад, "Терміт", потрібні пілот, який ним керує; група, яка охороняє, та пілоти, які літають на ретрансляторі. Тобто орієнтовно вісім військовослужбовців, які залучені для того, щоб один робот "з’їздив туди і назад".

Вас також можуть зацікавити новини: