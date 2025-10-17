У 'ПриватБанку' різко подорожчала валюта: курс долара і євро наприкінці тижня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 17 жовтня, подорожчав на 14 копійок і складає 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 30 копійок і складає 49,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю зріс на 18 копійок і становить 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 17 жовтня, подорожчав на 24 копійки і складає 49,26 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на сьогодні офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

По відношенню до євро гривня також дещо посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках України 17 жовтня знизився на 3 копійки і складає 41,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 49 гривень за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,28 гривні за євро.

