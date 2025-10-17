Raytheon отримав десятки листів зацікавленості в установках LTAMDS.

Американська компанія Raytheon інвестувала $53 млн у будівництво нових виробничих площ площею приблизно 2 136 кв. м для виготовлення радарів LTAMDS (комерційна назва GhostEye), призначених для системи Patriot.

Як пише Defense Express, це рішення викликано підвищеним інтересом країн світу до радарів, які мають кращі можливості виявлення і відстеження, зокрема гіперзвукових загроз — наприклад, російського комплексу "Кинджал". Raytheon повідомив виданню, що отримав десятки листів зацікавленості у LTAMDS, проте на сьогодні твердий контракт є лише один — на 12 установок для Польщі у складі замовлення на Patriot.

Водночас система лише нещодавно отримала дозвіл армії США на малосерійне виробництво і досі проходить випробування в операційних умовах, зокрема на Гуамі. На заводах уже виготовлено 6 прототипів, ще два — модернізовані за зауваженнями військових — у виробництві.

Відео дня

Початковий план — 12 установок LTAMDS на рік, але з огляду на очікувані експортні продажі потужності мають вирости до 18 одиниць на рік. Саме тому компанія пришвидшує будівництво нових цехів та інфраструктури з наміром запустити їх уже до кінця року. Загалом Raytheon інвестував понад 400 млн дол. у розширення виробничих можливостей: лабораторії для розробки ПЗ, полігони для калібрування антен, автоматизовані лінії складання підсистем і підйомне обладнання для фінальної збірки.

Аналітики зазначають, що LTAMDS усуває одну з головних технічних обмежень нинішніх радарів Patriot — дає огляд на 360° замість секторного покриття (наприклад, 120 градусів у AN/MPQ-53). Це дозволяє виявляти й відстежувати крилаті, балістичні та гіперзвукові цілі з будь-якого напрямку та оперативно наводити перехоплювачі. Через обмежену кількість виробників подібних систем у світі попит високий, а можливість швидко масштабувати випуск — критична, щоб уникнути багаторічних черг на постачання. Паралельно інші виробники радарів, зокрема німецька Hensoldt і французька Thales, теж інвестують у розширення потужностей.

Раніше УНІАН повідомляв, що американська компанія-виробник програмного забезпечення для безпілотників під назвою Auterion заявила про успішне завершення проєкту Artemis. Далекобійний дрон-камікадзе зі штучним інтелектом створений разом з українською компанією. Дальність зазначеного БПЛА - 1600 км, бойова частина - 45 кг. Він вже пройшов повноцінні випробування - запуск із землі, дальній транзит тощо.

Як стверджують виробники, головна особливість Artemis - система навігації та наведення на базі бортового комп'ютера Skynode N від Auterion. Вона дозволяє дрону наводитися та уражати цілі навіть при збоях супутникової навігації.

Вас також можуть зацікавити новини: