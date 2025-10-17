Турецька ліра сьогодні, 17 жовтня, обвалилася до рекордно низького рівня. Валюта падає на тлі очікувань, що влада країни дозволить їй і надалі слабшати.
Видання Bloomberg пише, що на початку п'ятниці ліра впала на 0,2% до 41,95 за долар, а потім скоротила падіння і до 8:45 ранку в Стамбулі торгувалася за курсом 41,9477. Турецька валюта цього року впала на 16%.
"Ослаблення ліри не сюрприз - з 2023 року валюта в середньому майже щодня досягала історичного мінімуму до долара США. Для інвесторів важливі дві речі: по-перше, чи має центральний банк достатні резерви для управління впорядкованою девальвацією; по-друге, темпи цього знецінення. Тому ми вважаємо, що центральний банк прагнутиме зберегти зв'язок між темпами інфляції та знеціненням ліри. Це має призвести до відносно передбачуваного і стабільного падіння, що означає високу реальну прибутковість, яка поступово знижується", - розповів старший радник з портфеля в East Capital Group Емре Акчакмак.
Уряд прагне утримати втрати ліри нижче рівня споживчої інфляції. Попри швидшу, ніж очікувалося, інфляцію у вересні, валюта продовжила повільне зниження.
Центральний банк "може знизити" темпи девальвації турецької ліри, щоб сприяти зниженню інфляції, крім підтримки більш високих реальних ставок, вважають економісти Morgan Stanley. Згідно з їхнім звітом, річна інфляція в Туреччині у вересні прискорилася вперше за більш ніж рік.
За даними потрала investing, станом на 11:40 курс турецької ліри до гривні досяг позначки 0,9863 грн.
Турецька ліра - головні новини
Після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виграв другий тур президентських виборів, турецька ліра істотно ослабла наприкінці травня 2023 року. На Волл-стріт тоді вважали, що ліра ще більше ослабне.
На початку вересня 2025 року турецька ліра за офіційним курсом вперше за 20 років стала дешевшою за українську гривню.