Уряд прагне утримати втрати ліри нижче рівня споживчої інфляції.

Турецька ліра сьогодні, 17 жовтня, обвалилася до рекордно низького рівня. Валюта падає на тлі очікувань, що влада країни дозволить їй і надалі слабшати.

Видання Bloomberg пише, що на початку п'ятниці ліра впала на 0,2% до 41,95 за долар, а потім скоротила падіння і до 8:45 ранку в Стамбулі торгувалася за курсом 41,9477. Турецька валюта цього року впала на 16%.

"Ослаблення ліри не сюрприз - з 2023 року валюта в середньому майже щодня досягала історичного мінімуму до долара США. Для інвесторів важливі дві речі: по-перше, чи має центральний банк достатні резерви для управління впорядкованою девальвацією; по-друге, темпи цього знецінення. Тому ми вважаємо, що центральний банк прагнутиме зберегти зв'язок між темпами інфляції та знеціненням ліри. Це має призвести до відносно передбачуваного і стабільного падіння, що означає високу реальну прибутковість, яка поступово знижується", - розповів старший радник з портфеля в East Capital Group Емре Акчакмак.

Відео дня

Уряд прагне утримати втрати ліри нижче рівня споживчої інфляції. Попри швидшу, ніж очікувалося, інфляцію у вересні, валюта продовжила повільне зниження.

Центральний банк "може знизити" темпи девальвації турецької ліри, щоб сприяти зниженню інфляції, крім підтримки більш високих реальних ставок, вважають економісти Morgan Stanley. Згідно з їхнім звітом, річна інфляція в Туреччині у вересні прискорилася вперше за більш ніж рік.

За даними потрала investing, станом на 11:40 курс турецької ліри до гривні досяг позначки 0,9863 грн.

Турецька ліра - головні новини

Після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виграв другий тур президентських виборів, турецька ліра істотно ослабла наприкінці травня 2023 року. На Волл-стріт тоді вважали, що ліра ще більше ослабне.

На початку вересня 2025 року турецька ліра за офіційним курсом вперше за 20 років стала дешевшою за українську гривню.

Вас також можуть зацікавити новини: