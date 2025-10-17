Зазначається, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію та на окремих напрямках проводять контрнаступальні операції.

Надання Україні крилатих ракет "Томагавк" значно б посилило примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру. Про це зазначають в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Маємо також і позитивні сигнали щодо надання нових пакетів військової допомоги від наших союзників. Зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети "Томагавк" та інших сучасних систем. Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру", - сказано в повідомленні.

В Генштабі ЗСУ наголошують, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани Кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні.

Також зазначають, що на окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступальні операції. Зокрема, українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області. Тривають активні дії в Покровському районі Донецької області. Йдеться про певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області.

В Генштабі наголошують, що за незначні просування ворог платить великими втратами, зокрема, лише у вересні окупантів стало менше на майже 29 тисяч, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку.

"З початку року взято в полон 2060 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Також зазначається, що найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ, в рамках Deep Strike знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора.

"З початку року завдано успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу Росії. Як наслідок - загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в РФ зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії", - наголошують в Генштабі.

"Томагавки" для України

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після телефонної розмови 16 жовтня з російським диктатором Володимиром Путіним, сказав, що Європа хоче покласти край війні в Україні, але в неї "не виходить", при цьому розповів, що саме він може це зробити.

Президент США розповів, що під час розмови з Путіним той намагався відмовити його від поставок ракет "Томагавк" Україні.

При цьому Трамп не став говорити про те, чи отримає Україна цю зброю. Американський лідер заявив, що "Томагавки" дуже потрібні Сполученим Штатам, і у Вашингтоні не можуть витрачати власний запас цих ракет.

