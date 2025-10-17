Новий HomePod mini, Apple TV і щось іще.

Лише днями Apple представила оновлені MacBook Pro, iPad Pro і Vision Pro на чипі M5, але на цьому анонси компанії не закінчуються. Як пише Bloomberg, до кінця 2025 року компанія випустить ще щонайменше три нові девайси.

Про ці гаджети розкажуть у форматі прес-релізу, без презентації:

HomePod Mini. Очікується потужніший чип, імовірно, S9 або новіший, поліпшена якість звуку, розумніша Siri на базі Apple Intelligence, а також власний чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7.

Очікується потужніший чип, імовірно, S9 або новіший, поліпшена якість звуку, розумніша Siri на базі Apple Intelligence, а також власний чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7. Apple TV . Нова приставка може перейти на процесор A17 Pro, який підтримуватиме оновлену версію Siri на базі Apple Intelligence. Ще ходять чутки про появу вбудованої камери для FaceTime.

. Нова приставка може перейти на процесор A17 Pro, який підтримуватиме оновлену версію Siri на базі Apple Intelligence. Ще ходять чутки про появу вбудованої камери для FaceTime. AirTag 2 . Смарт-мітка вийшла ще навесні 2021 року і відтоді так жодного разу не оновлювалася. Головним нововведенням у новому поколінні стане збільшений діапазон пошуку.

Як пише Bloomberg, запаси HomePod mini і Apple TV починають скорочуватися в магазинах Apple Store по всьому світу, як це часто трапляється напередодні виходу оновлених моделей. Тож представити новинки можуть найближчими днями.

Відео дня

Відомий техноблогер MKBHD назвав базовий iPhone 17 найкращим телефоном Apple "за довгі роки" і мало не ідеальним смартфоном за свої гроші.

Тим часом інсайдери вже знають, яким буде iPhone 18 Pro. Чутки майже за рік до виходу смартфона вказують, що під корпусом і по камерах на нас чекають серйозні оновлення.

Вас також можуть зацікавити новини: