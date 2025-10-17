Зеленський був здивований заявою Трампа про зустріч з Путіним, - Axios

Президент України Володимир Зеленський та його команда були здивовані заявою президента США Дональда Трампа про домовленість із Володимиром Путіним провести нову зустріч в Угорщині, повідомляє Axios.
За даними видання, український лідер, який прибув до Вашингтона в четвер, останніми днями демонстрував обережний оптимізм напередодні своєї зустрічі з Трампом. Київ сподівався, що Білий дім погодиться на передачу Україні ракет великої дальності Tomahawk.
Однак невдовзі після приземлення Зеленського на базі Ендрюс стало відомо, що Трамп уже провів розмову з Путіним і домовився зустрітися з ним у Будапешті — столиці держави, яку в Києві вважають однією з найменш дружніх до України.
"Український президент та його команда були здивовані заявою Трампа про те, що він розмовляв з Володимиром Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині", - пише видання.
Саміт Трампа і Путіна в Будапешті
Напередодні Трамп оголосив, що домовився з Путіним зустрітися в Будапешті. Коли саме це станеться, він не уточнив, але додав, що саміт може відбутися впродовж наступних двох тижнів.
Цей крок викликав занепокоєння як у Києві, так і серед союзників США у Європі, пише Bloomberg. Експертка Центру нової американської безпеки Селеста Валландер попереджає, що якщо зустріч завершиться без конкретних результатів, Путін отримає змогу "надіслати світові сигнал, що саме він контролює ситуацію".