Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, а євро – 48,28 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 17 жовтня, знизився на 3 копійки і складає 41,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 49,00 гривень за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,28 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,63 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,04 грн/євро, а курс продажу - 48,78 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 17 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

По відношенню до євро гривня також дещо посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що потягом найближчого тижня на валютному ринку може спостерігатися типовий жовтневий приріст активності імпортерів. У цей період попит іноді перевищує пропозицію на 10–15%, але це природня сезонна тенденція.

За його прогнозом, наступного тижня коридори валютних змін складуть 41,25-41,65 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро на готівковому валютному ринку.

