Путіна вперше з початку війни приймуть на території ЄС.

Телефонна розмова Володимира Путіна з Дональдом Трампом напередодні візиту Володимира Зеленського до Білого дому не була випадковістю. Це було явною спробою запобігти постачанню зброї, яке Москва вважає небезпечною ескалацією, і повернути Дональда Трампа до російського способу мислення. І судячи з усього, Путіну вдалося домогтися певного успіху, пише оглядач Sky News Айвор Беннетт.

При цьому, з огляду на явну відсутність прогресу після Аляски, сумнівно, що зустріч у Будапешті відрізнятиметься від інших, пише Беннетт, зазначаючи, що хоча є ймовірність, що Трамп все ще зможе надати Зеленському необхідну зброю на їхній сьогоднішній зустрічі, але це навряд чи станеться.

"Якщо він це зробить, Путін буде змушений відреагувати, і Будапешт виявиться програшем", - пояснює він.

Він підкреслює, що ця телефонна розмова і її результат демонструють стандартну схему взаємодії Трампа і Путіна:

"Трамп, схоже, готовий підтримати Україну і чинити тиск на Росію, причому не тільки на словах, але Путіну якимось чином вдається його переконати і виграти час, незважаючи на відсутність будь-яких ознак компромісу або будь-яких конкретних поступок".

Беннетт зазначає, що тактика Путіна, очевидно, полягає в тому, щоб запропонувати Трампу щось, що він може видати за прорив, і подати це з потоком відвертих лестощів.

"Якщо Будапешт відбудеться, Трамп отримає бажане - телевізійний момент, який послужить черговим підтвердженням його миротворчого президентства. Але, можливо, головний приз дістанеться Путіну, якого вперше з початку війни візьмуть на території ЄС, незважаючи на триваючі санкції Європи проти Росії. Ви вже можете бачити його посмішку", - підсумовує він.

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

16 жовтня Трамп оголосив, що домовився з Путіним зустрітися в Будапешті. Саміт може відбутися протягом наступних двох тижнів.

При цьому, як пише Axios, президент України Володимир Зеленський і його команда були здивовані такою заявою Трампа.

The Telegraph зазначає, що майбутня зустріч Трампа і Путіна в Будапешті для Брюсселя стане приниженням, тоді як для прем'єра Угорщини Віктора Орбана - політичний тріумф.

